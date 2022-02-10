Нові карантинні зони на ранок 21 вересня

В Україні з понеділка, 21 вересня, почало діяти нове карантинне зонування. Найсуворіші обмеження будуть діяти в так званій "червоній" зоні.
В оновленому списку зменшилася кількість регіонів в червоній зоні.
У червоній зоні опинилися:
місто Чоп Закарпатської області;
Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
місто Канів Черкаської області;
Герцеівській і Кельменецький райони Чернівецької області;
місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.
Там під забороною робота громадського транспорту, шкіл, дитячих садів, а також кафе й ресторанів, ТРЦ, фітнес-клубів і непродовольчих магазинів.
Зате в Чернівцях та Івано-Франківську сьогодні школярі сядуть за парти вперше з початку навчального року. Обласні центри, за оновленими епідемічним зонуванням, нарешті залишили червону зону.
В оновленому списку зменшилася кількість регіонів в червоній зоні.
У червоній зоні опинилися:
місто Чоп Закарпатської області;
Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
місто Канів Черкаської області;
Герцеівській і Кельменецький райони Чернівецької області;
місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.
Там під забороною робота громадського транспорту, шкіл, дитячих садів, а також кафе й ресторанів, ТРЦ, фітнес-клубів і непродовольчих магазинів.
Зате в Чернівцях та Івано-Франківську сьогодні школярі сядуть за парти вперше з початку навчального року. Обласні центри, за оновленими епідемічним зонуванням, нарешті залишили червону зону.
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