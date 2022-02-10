Нові карантинні зони на ранок 21 вересня

07:38 21 вересень Київ, Україна

В Україні з понеділка, 21 вересня, почало діяти нове карантинне зонування. Найсуворіші обмеження будуть діяти в так званій "червоній" зоні.



В оновленому списку зменшилася кількість регіонів в червоній зоні.



У червоній зоні опинилися:



місто Чоп Закарпатської області;

Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

Герцеівській і Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.



Там під забороною робота громадського транспорту, шкіл, дитячих садів, а також кафе й ресторанів, ТРЦ, фітнес-клубів і непродовольчих магазинів.



Зате в Чернівцях та Івано-Франківську сьогодні школярі сядуть за парти вперше з початку навчального року. Обласні центри, за оновленими епідемічним зонуванням, нарешті залишили червону зону.





