Нове розведення військ і нові КПВВ на Донбасі

10:59 17 жовтня Київ, Україна

Незважаючи ні на що, процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі триває. За повідомленням віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, йде підготовка до чергового розведення військ на чотирьох напрямках.

Також визначено близько 19-и нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.

"Процес Мінська трохи заблокований через позицію Російської Федерації і їхні "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську", - сказав віцепрем'єр. "Україна не повинна чекати, коли з'явиться "добра воля" в Кремлі, ми повинні рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт", - зазначив Резніков.

Він також повідомив, що зараз готується до відкриття "до 10 листопада - два нових КПВВ в населених пунктах Щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі".

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Київ чекає відповіді від візаві щодо свого плану мирного врегулювання на Донбасі.