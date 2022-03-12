Нове розведення військ і нові КПВВ на Донбасі

Незважаючи ні на що, процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі триває. За повідомленням віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, йде підготовка до чергового розведення військ на чотирьох напрямках.
Також визначено близько 19-и нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.
Він також повідомив, що зараз готується до відкриття "до 10 листопада - два нових КПВВ в населених пунктах Щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі".
Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Київ чекає відповіді від візаві щодо свого плану мирного врегулювання на Донбасі.
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