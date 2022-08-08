Новое расследование против Трампа

Конгресмени ініціювали нове розслідування проти Трампа
16 травня почалося розслідування проти Дональда Трампа з приводу серії звільнень чиновників, яка пройшла після закриття справи про імпічмент. Під гарячу руку Президента потрапив і генеральний інспектор Державного департаменту Стів Лінік. Розслідування ініціювали демократи Палати представників і Сенату Конгресу США
"Ми незмінно виступаємо проти політично мотивованого звільнення генеральних інспекторів та припинення президентом цих критичних позицій", - йдеться в заяві голови комісії Палати представників США Еліота Енгеля і високопоставленого представника демократичної меншості в сенатської комісії з міжнародних відносин, сенатора Боба Менендес.
Цією заявою вони повідомили про початок розслідування проти Трампа. Конгресмени від Демократичної партії вважають, що президент шляхом звільнення намагається усунути всіх чиновників, які можуть здійснювати нагляд над його адміністрацією.
Два демократа також сказали, що держсекретар Майк Помпео особисто порекомендував звільнення Лініка, оскільки генеральний інспектор "почав розслідування правопорушень самого Помпео". Відомо також, що Лінік давав свідчення у справі про імпічмент Трампа.
Трамп оголосив про заплановане зняття з посади генерального інспектора Стіва Лініка в листі спікеру Палати представників Ненсі Пелосі ввечері в п'ятницю. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі засудила таке рішення Трампа, назвавши звільнення чиновників "репресивної тактикою".
Представник Держдепартаменту підтвердив, що Лінік був звільнений.
Обов'язки Лініка виконуватиме Стівен Акард, директор Управління іноземних місій.
Лінік був призначений на посаду генінспектора Держдепу в 2013 році за адміністрації Барака Обами. Він є четвертим генеральним інспектором, звільненим Трампом з початку квітня. Одним зі звільнених був також генеральний інспектор розвідки Майкл Аткінсон, який розглянув скаргу інформатора про тиск Трампа на керівництво України.
Як стало відомо раніше, після того, як Трамп був виправданий в лютому Сенатом у справі про імпічмент, він почав звільняти всіх нелояльних чиновників, які давали проти нього свідчення.
16 травня почалося розслідування проти Дональда Трампа з приводу серії звільнень чиновників, яка пройшла після закриття справи про імпічмент. Під гарячу руку Президента потрапив і генеральний інспектор Державного департаменту Стів Лінік. Розслідування ініціювали демократи Палати представників і Сенату Конгресу США
"Ми незмінно виступаємо проти політично мотивованого звільнення генеральних інспекторів та припинення президентом цих критичних позицій", - йдеться в заяві голови комісії Палати представників США Еліота Енгеля і високопоставленого представника демократичної меншості в сенатської комісії з міжнародних відносин, сенатора Боба Менендес.
Цією заявою вони повідомили про початок розслідування проти Трампа. Конгресмени від Демократичної партії вважають, що президент шляхом звільнення намагається усунути всіх чиновників, які можуть здійснювати нагляд над його адміністрацією.
Два демократа також сказали, що держсекретар Майк Помпео особисто порекомендував звільнення Лініка, оскільки генеральний інспектор "почав розслідування правопорушень самого Помпео". Відомо також, що Лінік давав свідчення у справі про імпічмент Трампа.
Трамп оголосив про заплановане зняття з посади генерального інспектора Стіва Лініка в листі спікеру Палати представників Ненсі Пелосі ввечері в п'ятницю. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі засудила таке рішення Трампа, назвавши звільнення чиновників "репресивної тактикою".
Представник Держдепартаменту підтвердив, що Лінік був звільнений.
Обов'язки Лініка виконуватиме Стівен Акард, директор Управління іноземних місій.
Лінік був призначений на посаду генінспектора Держдепу в 2013 році за адміністрації Барака Обами. Він є четвертим генеральним інспектором, звільненим Трампом з початку квітня. Одним зі звільнених був також генеральний інспектор розвідки Майкл Аткінсон, який розглянув скаргу інформатора про тиск Трампа на керівництво України.
Як стало відомо раніше, після того, як Трамп був виправданий в лютому Сенатом у справі про імпічмент, він почав звільняти всіх нелояльних чиновників, які давали проти нього свідчення.
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