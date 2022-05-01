Нова сторінка співпраці України і Бразилії

Відбувся відкритий діалог представників України і Бразилії з питань оборонної промисловості, який відкриє нову сторінку у двосторонніх відносинах.
Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба у вівторок, 1 грудня.
Кулеба назвав початок оборонного діалогу складовою пріоритетного напрямку діяльності МЗС по відкриттю нових можливостей для українських компаній і промисловості. Він переконаний, що співпраця України і Бразилії не повинна обмежуватися тільки двосторонньою торгівлею, а має виходити на ринки третіх країн, зокрема, в Латинській Америці, Азії, Африці та Європі.
За словами Кулеби, поштовхом для розвитку українсько-бразильського партнерства повинен послужити візит президента Бразилії Жаіра Болсонару в Україну, який планується провести в 2021 році.
Крім того, готується чергове засідання українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
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