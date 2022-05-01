Нова сторінка співпраці України і Бразилії

09:01 02 грудня Київ, Україна

Відбувся відкритий діалог представників України і Бразилії з питань оборонної промисловості, який відкриє нову сторінку у двосторонніх відносинах.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба у вівторок, 1 грудня.

"Ми почали нову сторінку співпраці України і Бразилії у сфері оборонної промисловості. Це нові можливості для українського експорту і торгівлі", - зазначив міністр.

Кулеба назвав початок оборонного діалогу складовою пріоритетного напрямку діяльності МЗС по відкриттю нових можливостей для українських компаній і промисловості. Він переконаний, що співпраця України і Бразилії не повинна обмежуватися тільки двосторонньою торгівлею, а має виходити на ринки третіх країн, зокрема, в Латинській Америці, Азії, Африці та Європі.

"Цей діалог закладає надійну основу для взаємовигідного довгострокового співробітництва між представниками оборонних відомств і підприємств наших двох країн", - підкреслив міністр, додавши, що діалог щодо оборонної промисловості Бразилія веде тільки з п'ятьма країнами: Аргентина, США, Португалія, Франція та Індія.

За словами Кулеби, поштовхом для розвитку українсько-бразильського партнерства повинен послужити візит президента Бразилії Жаіра Болсонару в Україну, який планується провести в 2021 році.

"Він повинен відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах", - підкреслив глава МЗС, зазначивши, що починається діалог між об'єднаннями промисловців і підприємців двох країн, діалог між космічними відомствами.

Крім того, готується чергове засідання українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.