Вночі підпалили машину Андрія Богдана

Згідно з даними, наведеними в соцмережах, вночі загорілася машина Андрія Богдана. На пульт МНС повідомлення про пожежу надійшло в 2:44. Бійці Сога спрацювали оперативно і вогонь швидко загасили. Більш докладних даних прес-центр поки не дає.

Машина марки Tesla Model S, що належить Богдану, була припаркована у дворі житлової 16-поверхівки на вул. Юності 8/2.

Гасіння пожежі тривало 30 хвилин. У електрокарі вигорів салон, багажник, дах, в загальному - від машини практично нічого не залишилося. Також під час пожежі вогонь зачепив поруч стоять Honda і Mazda. Їх пошкодження мінімальні. Інформації про розмір завданих збитків немає.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Є припущення про те, що автомобіль підпалили навмисно. Імовірно, на дах автомобіля поставили сумку з невідомою речовиною, яке і стало причиною пожежі.

Треба відзначити, що деякі з однопартійців Андрія Богдана вважають, що пожежа може бути пов'язаний з недавнім конфліктом, який стався між ним і Геннадієм Корбаном.

Один із співробітників Офісу президента, який побажав залишитися невідомим, розповів, що конфлікт пов'язаний з відмовою Богдана працювати на Корбана і припустив, що це тільки початок.

Ні сам Богдан, ні поліція поки не коментують цю подію.