Незаконно обмежувати високі зарплати чиновникам, - КС

Як відомо, раніше Верховна рада України прийняла рішення про тимчасове обмеження зарплат державних службовців на час карантину. На думку представника президента в Конституційному суді (КС) Федора Веніславський, рішення КС про те, що таке обмеження є незаконним, цілком обгрунтовано.

За його словами, рішення Суду визнати згадані обмеження неконституційними абсолютно правомірно.

"Що стосується обмеження заробітних плат, то КС правомірно визнав такі обмеження неконституційними. Верховна рада не мала права їх вводити через зміни до держбюджету ", - зазначив Веніславський.

Як повідомлялося, Конституційний суд зняв обмеження зарплат держслужбовців, введені на період карантину.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту питання про скасування обмежень на зарплати чиновникам в 47 тисяч гривень, але в день голосування його відкликав.