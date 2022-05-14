Негода в Україні: I рівень небезпеки, на дорогах ожеледь

За минулу добу в країні багато населених пунктів постраждали від ожеледі, вітру та обмерзання ліній електропередач. Медичні установи переповнені травмованими пацієнтами. У той самий час, негода не відпускає, вже майже по всій території України складні погодні умови: дощ і ожеледь. Як стало відомо, в Міністерстві внутрішніх справ нагадали водіям про ожеледицю на дорогах і дали рекомендації.
Водіїв закликали дотримуватися правил безпечного водіння, щоб уникнути трагедій на дорогах:
- витримуйте дистанцію між автомобілями;
- паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
- пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
- під час їзди не робіть різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
- враховуйте попередження відповідних служб.
Також в МВС попереджали про можливі порушення в русі транспорту через негоду.
Нагадаємо, напередодні вранці в Києві ввели оперативне становище для громадського транспорту. Він курсує з відхиленням від графіка руху.
Також повідомлялося, що за несвоєчасне прибирання вулиць в Києві будуть штрафувати.
В Україні за добу майже півтори тисячі ДТП.
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