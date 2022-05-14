Негода в Україні: I рівень небезпеки, на дорогах ожеледь

17:58 12 грудня Київ, Україна

За минулу добу в країні багато населених пунктів постраждали від ожеледі, вітру та обмерзання ліній електропередач. Медичні установи переповнені травмованими пацієнтами. У той самий час, негода не відпускає, вже майже по всій території України складні погодні умови: дощ і ожеледь. Як стало відомо, в Міністерстві внутрішніх справ нагадали водіям про ожеледицю на дорогах і дали рекомендації.

"Вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і в північних областях ожеледь (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області вдень 12 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Водіїв закликали дотримуватися правил безпечного водіння, щоб уникнути трагедій на дорогах:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

під час їзди не робіть різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

враховуйте попередження відповідних служб.

Також в МВС попереджали про можливі порушення в русі транспорту через негоду.

Нагадаємо, напередодні вранці в Києві ввели оперативне становище для громадського транспорту. Він курсує з відхиленням від графіка руху.

Також повідомлялося, що за несвоєчасне прибирання вулиць в Києві будуть штрафувати.

В Україні за добу майже півтори тисячі ДТП.