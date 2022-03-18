Негода залишила жителів 80 населених пунктів України без світла

10:45 18 червня Київ, Україна

В результаті злив, гроз і сильних поривів вітру в 5 областях України 80 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 7:00 18 червня в результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 80 населених пунктів у 5 областях, а саме Дніпропетровська - 36, Кіровоградська - 24, Донецька - 16, Київська - 2 і Сумська - 2", - говорять в Службі порятунку.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



Крім того, в Дніпрі після інтенсивних дощів залишаються частково підтопленими 50 приватних будинків та 101 подвір'я (з 2 червня всього було 109 і 200 відповідно). Також постраждав Маріуполь, через дощі стався розлив Старокримського водосховища, підтоплено 32 присадибних ділянки та будинки.

Для відкачування води були задіяні 19 співробітників ДСНС і 16 одиниць техніки. За минулу добу рятувальники відкачали - 46 тис. 794 м3 води, за весь час робіт - 420 тис. 102 м3 води.