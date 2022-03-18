Негода залишила жителів 80 населених пунктів України без світла

В результаті злив, гроз і сильних поривів вітру в 5 областях України 80 населених пунктів залишилися без електропостачання.
Про це йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Крім того, в Дніпрі після інтенсивних дощів залишаються частково підтопленими 50 приватних будинків та 101 подвір'я (з 2 червня всього було 109 і 200 відповідно). Також постраждав Маріуполь, через дощі стався розлив Старокримського водосховища, підтоплено 32 присадибних ділянки та будинки.
Для відкачування води були задіяні 19 співробітників ДСНС і 16 одиниць техніки. За минулу добу рятувальники відкачали - 46 тис. 794 м3 води, за весь час робіт - 420 тис. 102 м3 води.
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