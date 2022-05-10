Негода залишила без світла 440 населених пунктів

11:43 06 серпня Київ, Україна

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), через негоду 440 населених пунктів України залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС 6 серпня.

"Станом на ранок 6 серпня, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) в Україні знеструмлені 440 населених пунктів. Підтоплено низку будинків і повалені дерева", - йдеться в повідомленні.

Відімкнення електроенергії відбулися у 8 областях:



Хмельницька - 206 населених пунктів,

Київська - 63,

Тернопільська - 42,

Чернівецька - 39,

Львівська - 36,

Вінницька - 29,

Житомирська - 23,

Кіровоградська - 2.

Крім того, на території окремих областей підтоплено два житлових будинки, 13 підвальних приміщень, 10 домогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосна станція і частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев.



Відзначається, що жертв і постраждалих в результаті негоди немає.