Негода залишила без світла 440 населених пунктів

11:43 06 серпня Київ, Україна

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), через негоду 440 населених пунктів України залишилися без електропостачання.
 
Про це повідомляє пресцентр ДСНС 6 серпня.
"Станом на ранок 6 серпня, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) в Україні знеструмлені 440 населених пунктів. Підтоплено низку будинків і повалені дерева", - йдеться в повідомленні.
Відімкнення електроенергії відбулися у 8 областях:

Хмельницька - 206 населених пунктів,
Київська - 63,
Тернопільська - 42,
Чернівецька - 39,
Львівська - 36,
Вінницька - 29,
Житомирська - 23,
Кіровоградська - 2.
 
Крім того, на території окремих областей підтоплено два житлових будинки, 13 підвальних приміщень, 10 домогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосна станція і частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев.

Відзначається, що жертв і постраждалих в результаті негоди немає.