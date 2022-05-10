Негода залишила без світла 440 населених пунктів

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), через негоду 440 населених пунктів України залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє пресцентр ДСНС 6 серпня.
Відімкнення електроенергії відбулися у 8 областях:
Хмельницька - 206 населених пунктів,
Київська - 63,
Тернопільська - 42,
Чернівецька - 39,
Львівська - 36,
Вінницька - 29,
Житомирська - 23,
Кіровоградська - 2.
Крім того, на території окремих областей підтоплено два житлових будинки, 13 підвальних приміщень, 10 домогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосна станція і частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев.
Відзначається, що жертв і постраждалих в результаті негоди немає.
Відзначається, що жертв і постраждалих в результаті негоди немає.
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