Несподіваний сюрприз від Ердогана: розмова Зеленського з Трюдо

Приємний сюрприз отримав Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини. За інформацією пресслужби Офісу президента, Реджеп Ердоган несподівано запропонував йому поговорити телефоном з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
В ОП відзначили, що Зеленський і Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої бесіди в такому форматі.
Нагадаємо, що раніше Зеленський і Ердоган зробили спільну заяву. Туреччина виступила на підтримку вступу України в НАТО. Також ведуться переговори про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною.
Пізніше стало відомо, що Київ і Стамбул вирішили співпрацювати в оборонці. Міністри оборони обох країн підписали низку документів про співпрацю.
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