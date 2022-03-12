Несподіваний сюрприз від Ердогана: розмова Зеленського з Трюдо

Приємний сюрприз отримав Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини. За інформацією пресслужби Офісу президента, Реджеп Ердоган несподівано запропонував йому поговорити телефоном з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Прем'єр-міністр Канади провів телефонну розмову з президентом Туреччини, під час якої Реджеп Тайіп Ердоган зазначив, що у нього є сюрприз для Джастіна Трюдо, і передав трубку Володимиру Зеленському. Лідери України та Канади обмінялися дружніми привітаннями і коротко обговорили питання спільного порядку денного і взаємодії в актуальних проєктах", - йдеться в повідомленні.

В ОП відзначили, що Зеленський і Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої бесіди в такому форматі.

Нагадаємо, що раніше Зеленський і Ердоган зробили спільну заяву. Туреччина виступила на підтримку вступу України в НАТО. Також ведуться переговори про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною.

Пізніше стало відомо, що Київ і Стамбул вирішили співпрацювати в оборонці. Міністри оборони обох країн підписали низку документів про співпрацю.