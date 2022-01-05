Німецька клініка підтвердила отруєння Навального

18:27 24 серпень Київ, Україна

Німецька клініка "Шаріте", куди був доставлений російський опозиціонер Олексій Навальний, підтвердила факт отруєння політика. що результати клінічних досліджень вказують на його отруєння.

"Те, що Олексія отруїли, стверджувалося нами з самого початку, незважаючи на заяви омских лікарів і державних пропагандистів. Тепер наші слова підтверджені аналізами в незалежних лабораторіях. Отруєння Навального більше не гіпотеза, а факт ", - написала в Twitter прес-секретар Навального Кіра Ярмиш

Також вона розмістила фотографію прес-релізу Шаріте

Переклад прес-релізу:



"Клінічне дослідження вказує на отруєння Олексія Навального



З суботи лікарі університетської клініки Шаріте працюють з Олексієм Навальним. Пацієнт перебуває в реанімації в стані штучної коми. Стан його здоров'я є серйозним, проте в даний час немає гострої загрози життю.



Команда лікарів досконально обстежила пацієнта після його надходження. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретну речовину ще не встановлено, тому призначені додаткові дослідження широкого спектра. Дія отруйної речовини, тобто придушення вироблення холінестерази в організмі, підтверджено багаторазово в незалежних лабораторіях.



У відповідності з діагнозом пацієнт отримує антидот - атропін. Результат захворювання залишається невизначеним, і довгострокові наслідки, особливо в області нервової системи, в даний момент часу не можуть бути повністю виключені.



Лікарі знаходяться в постійному контакті з Юлією Навального. Ця публікація про стан його здоров'я зроблена клінікою Шаріте з її згоди. "