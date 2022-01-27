Неприємні розбірки депутаток Ради в прямому ефірі ТБ

11:42 11 вересень Київ, Україна

У момент високої психологічної напруги випробовується внутрішня сутність людини. Саме в таких ситуаціях розкриваються всі її внутрішні резерви та можна побачити, на що здатна вона як особистість.

Самим непривабливим чином проявили себе в ефірі телеканалу 1 + 1 депутатки Верховної Ради від Слуги народу Ірина Верещук та Ірина Геращенко від Європейської солідарності, коли влаштували словесну перепалку.

Верещук запитала, де Геращенко народилася. Та відповіла, що в Черкасах. "Черкасах? А так звучить, ніби ви киянка в п'ятому поколінні. Тому спокійніше, будь ласка, про киян", - заявила Верещук. Своєю чергою, Геращенко закликала опонентку перестати ділити людей на киян і не киян: "Я вас дуже прошу: не діліть киян на "понаїхали". Тому що тут дуже багато людей дивляться ефір". Також Геращенко посміялася над Верещук через її недавні зйомки в ролику з "польотом" над центром Києва. Геращенко спитала у Верещук, яку Слуга народу висунула кандидатом в мери Києва: "Без парасольки сьогодні?" На це Верещук відповіла: "Це дотепно, ви вважаєте?" Геращенко відповіла: "Я вважаю, що так. Це ж ваш ролик". В подальшому виступі Верещук звернулася до Геращенко, нагадавши їй про діяльність минулої влади. "Пані Ірино, мені парасолька дійсно допомогла побачити Ленінську кузню, Подільсько-Воскресенський міст. Ванти, які пофарбували на Ленінській кузні у 2017 році за великі мільйони, сотні мільйонів гривень, які потім кудись зникли. А потім це розкрадання. А потім великі магазини Рошен, які, як гриби після дощу, виросли в Києві при такій плідній співпраці пана Порошенка та пана Кличка", - сказала Верещук.

Раніше Верещук помітили на зйомках відеоролика: її за допомогою спеціального механізму підняли в повітря над пішохідним мостом до Володимирської гірки. Кандидатка одягнена в жовтий плащ, в руках у неї зелена парасолька.

Передбачається, що в ролику Верещук постане в образі Мері Поппінс - літаючої няні-чарівниці, казкового персонажа дитячої письменниці Памели Треверс. За даними ЗМІ, замість Верещук для передвиборчого ролика з парасолькою в небо відправили дублершу.

Раніше депутат ВР від Слуги народу Гео Лерос прокоментував бійку з колегою однопартійцем Максимом Бужанським, що відбулася в сесійній залі парламенту 5 грудня 2019 року. Бійка сталася після того, як Лерос в закритому чаті нібито образив колегу по парламентській фракції Ірину Верещук.