Надра Артемівського родовища кам'яної солі з 2007 року в руках Інституту ядерних досліджень РФ

14:43 02 листопада Київ, Україна

Російська Федерація на цілком законних підставах з 2007 року може будувати і надалі експлуатувати підземні споруди для зберігання нафти, газу, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, а також скидання стічних вод на території Артемівського родовища кам'яної солі.



Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на листи Державної служби геології і надр в РНБО з серпня місяця цього року.



У листі йдеться, що в 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі терміном на 20 років.



Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема, для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, а також скидання стічних вод.



"Те, що інститут Російської академії наук був викритий серед власників спецдозволів на надра тільки в 2020 році, свідчить про те, що система державного моніторингу потенційного і реального впливу російських структур на економіку в Україні неефективна", - заявив глава StateWatch Гліб Каневський.



У своєму листі Державна служба геології та надр звернулася до РНБО з проханням забезпечити внесення до списку санкцій зазначений інститут. Однак станом на листопад 2020 року на інститут не накладені санкції.