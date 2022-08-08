НБУ упростил выдачу наличных покупателям

НБУ ввів можливість власникам банківських карт отримувати готівку в магазинах, які застосовують РРО
Нацбанк України спростив порядок обліку та виконання операцій з отримання власниками платіжних банківських карт готівки з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).
Як відзначили в прес-службі НБУ, така послуга буде сприяти зменшенню тінізації економіки, подальшого розвитку безготівкового сегмента і зростання фінансової інклюзії громадян в цілому.
Зокрема, НБУ передбачив застосування суб'єктами господарювання поряд з паперовими електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків.
Регулятор прийняв таке рішення відповідно до норм закону України "Про внесення змін до закону" Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг "та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг".
Постанова НБУ від 7 травня вступає чинності 25 травня 2020 року, через 10 днів після його офіційного опублікування.
Крім того, Національний банк розширив можливості суб'єктів господарювання щодо здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті через фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення таких операцій. Відповідна норма запрацює з 1 липня 2020 року.
Як стало відомо раніше, Національний банк України змінив свою нормативно-правову базу і відстрочив застосування програмного реєстратора розрахункових операцій (РРО) для валютно-обмінних операцій до 1 серпня 2020 року.
Відзначимо, у вересні 2019 року в Україні запустили технологію біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових точок.
Нацбанк України спростив порядок обліку та виконання операцій з отримання власниками платіжних банківських карт готівки з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).
Як відзначили в прес-службі НБУ, така послуга буде сприяти зменшенню тінізації економіки, подальшого розвитку безготівкового сегмента і зростання фінансової інклюзії громадян в цілому.
Зокрема, НБУ передбачив застосування суб'єктами господарювання поряд з паперовими електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків.
Регулятор прийняв таке рішення відповідно до норм закону України "Про внесення змін до закону" Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг "та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг".
Постанова НБУ від 7 травня вступає чинності 25 травня 2020 року, через 10 днів після його офіційного опублікування.
Крім того, Національний банк розширив можливості суб'єктів господарювання щодо здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті через фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення таких операцій. Відповідна норма запрацює з 1 липня 2020 року.
Як стало відомо раніше, Національний банк України змінив свою нормативно-правову базу і відстрочив застосування програмного реєстратора розрахункових операцій (РРО) для валютно-обмінних операцій до 1 серпня 2020 року.
Відзначимо, у вересні 2019 року в Україні запустили технологію біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових точок.
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