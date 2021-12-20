Названі умови повернення води в Крим

17:55 07 серпень Київ, Україна

Україна поверне воду в Крим лише в двох випадках, після деокупацію або якщо на півострові відбудеться гуманітарна катастрофа.

При цьому в уряді підкреслили, в разі гуманітарної катастрофи вода буде призначена виключно для українських громадян, Україна не буде поставляти воду «окупантам і окупаційним військам, для потреб військових баз».



Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

«У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна де завгодно в Криму або в іншому місці, буде забезпечувати українською водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і т.д.», - сказав Шмигаль.

Також прем'єр-міністр зазначив, що на даний момент технічно неможливо відновити подачу дніпровської води в Крим.

«Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по наявній інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру», - резюмував Шмигаль.





