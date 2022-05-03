Названа кількість учасників параду 24 серпня

В урочистому параді, який пройде на Хрещатику в Києві, візьмуть участь тисячі військових і сотні одиниць військової техніки.
Про це повідомив представник Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ Руслан Сергієнко на форумі "Україна 30" у понеділок, 2 серпня.
Також заплановано урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації. Крім того, відбудеться показ озброєння та військової техніки в Одесі.
Він зазначив, що на річці Дніпро основними елементами є повітряний показ літаків і вертольотів, морський показ катерів з висадкою десанту, проходження цивільних яхт і катерів.
Сергієнко зазначив, що вперше на початку параду військ представники сил безпеки і оборони України спільно з представниками країн-партнерів пронесуть державний прапор України.
Також у параді вперше візьмуть участь кінологічний підрозділ країни і близько 15 країн-партнерів.
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