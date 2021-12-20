Призначено голову Національного Банку України

"Я підтримую політику НБУ, спрямовану на забезпечення макрофінансової стабільності банківської системи. У цьому сенсі інструмент інфляційного таргетування показав свою ефективність. Але в нинішніх умовах він повинен відповідати іншим цілям: створення фундаменту для економічного розвитку. Як глава НБУ я зроблю все від мене залежне для цього ". - сказав Шевченко

За його словами, у регулятора є ряд постанов, які полегшують банкам споживче кредитування, але ускладнюють кредити реальному сектору.

"НБУ повинен створити нормативні умови для того, щоб банки брали участь в розвитку економіки, полегшити кредитування складних проектів їх реального сектора, тобто знизити навантаження на резерви і капітал", - сказав він.

Також Шевченко заявив, що пріоритетними для нього будуть питання стабільності курсу гривні, співпраці міжнародних кредиторів і головне - стабільної інфляції.

"Я хочу заявити, що як глава НБУ не допущу неконтрольованої інфляції", - сказав він.

Виступаючи перед депутатами в фінкомітету, він заявив, що має намір зберегти загальний курс Нацбанку, але при цьому розширити його вплив на кредитування реального сектора.png ') 7px 7px / 30px no-repeat # d9edf7; padding: 10px 10px 10px 50px; margin: 10px 0px; border-left: 5px solid # 67d5e6; overflow: hidden; ">