Призначено голову Національного Банку України

Кирило Шевченко призначений новим головою Національного банку України, рішення було прийнято Верховною Радою, 16 липня.
До останнього вибір Зеленського тримався в строгому секреті: кого президент подасть на голосування, не знали навіть самі впливові депутати. Про те, що "під купол Ради" подають саме Шевченко, багато парламентарів дізналися, тільки коли Офіс президента зареєстрував на сайті Ради відповідний проект постанови (це було ввечері 15 липня).
Його кандидатуру підтримали 332 нардепа, проголосувавши за проект постанови №3857.
Шевченко - перший керівник НБУ, призначений при Володимир Зеленський. Він приходить в Нацбанк на зміну Якову Смолію, який подав у відставку два тижні тому.
Як Кирило Шевченко може змінити політику НБУ?
До останнього вибір Зеленського тримався в строгому секреті: кого президент подасть на голосування, не знали навіть самі впливові депутати. Про те, що "під купол Ради" подають саме Шевченко, багато парламентарів дізналися, тільки коли Офіс президента зареєстрував на сайті Ради відповідний проект постанови (це було ввечері 15 липня).
Його кандидатуру підтримали 332 нардепа, проголосувавши за проект постанови №3857.
Шевченко - перший керівник НБУ, призначений при Володимир Зеленський. Він приходить в Нацбанк на зміну Якову Смолію, який подав у відставку два тижні тому.
Як Кирило Шевченко може змінити політику НБУ?
Виступаючи перед депутатами в фінкомітету, він заявив, що має намір зберегти загальний курс Нацбанку, але при цьому розширити його вплив на кредитування реального сектора.png ') 7px 7px / 30px no-repeat # d9edf7; padding: 10px 10px 10px 50px; margin: 10px 0px; border-left: 5px solid # 67d5e6; overflow: hidden; ">
"Я підтримую політику НБУ, спрямовану на забезпечення макрофінансової стабільності банківської системи. У цьому сенсі інструмент інфляційного таргетування показав свою ефективність. Але в нинішніх умовах він повинен відповідати іншим цілям: створення фундаменту для економічного розвитку. Як глава НБУ я зроблю все від мене залежне для цього ". - сказав Шевченко
За його словами, у регулятора є ряд постанов, які полегшують банкам споживче кредитування, але ускладнюють кредити реальному сектору.
Також Шевченко заявив, що пріоритетними для нього будуть питання стабільності курсу гривні, співпраці міжнародних кредиторів і головне - стабільної інфляції.
Досьє
Кирило Шевченко 25 років працює в банківському секторі України. Він отримав бухгалтерську освіту в Харківському економічному університеті, його кар'єра почалася в 1994-му в Українському кредитному банку (предок сучасного А-Банку сім'ї Суркісів).
З 1995 по 2006 Шевченко працював у банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго, де дійшов до рівня заступника голови правління.
З 2006-го починається його кар'єра в держсекторі: три роки Шевченко очолює Держіпотечна установа, в 2009-му стає радником прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. В цей же момент держава фактично націоналізував Укргазбанк, купивши 94,9% акцій фінустанови. Шевченко спочатку став представником Кабміну в наглядовій раді банку, пізніше - призначений заступником голови правління.
У 2010-му Шевченко разом зі своїм бізнес-партнером і на той момент першим заступником міністра фінансів Вадимом Копиловим (працював в Мінфіні при прем'єрах Віктора Януковича і Миколу Азарова) купує невеликий Терра Банк. У 2012-му партнери продали фінустанова: як повідомляли ЗМІ, структурам Руслана Циплакова - близького друга одного з синів Януковича.
Після цього до 2014 року Шевченко працював радником глави Ощадбанку Сергія Подрезова. Після зміни влади в початку 2014-го - повертається в Укргазбанк на посаду голови правління. Банком він керує до призначення главою НБУ в липні 2020 го.
З 1995 по 2006 Шевченко працював у банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго, де дійшов до рівня заступника голови правління.
З 2006-го починається його кар'єра в держсекторі: три роки Шевченко очолює Держіпотечна установа, в 2009-му стає радником прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. В цей же момент держава фактично націоналізував Укргазбанк, купивши 94,9% акцій фінустанови. Шевченко спочатку став представником Кабміну в наглядовій раді банку, пізніше - призначений заступником голови правління.
У 2010-му Шевченко разом зі своїм бізнес-партнером і на той момент першим заступником міністра фінансів Вадимом Копиловим (працював в Мінфіні при прем'єрах Віктора Януковича і Миколу Азарова) купує невеликий Терра Банк. У 2012-му партнери продали фінустанова: як повідомляли ЗМІ, структурам Руслана Циплакова - близького друга одного з синів Януковича.
Після цього до 2014 року Шевченко працював радником глави Ощадбанку Сергія Подрезова. Після зміни влади в початку 2014-го - повертається в Укргазбанк на посаду голови правління. Банком він керує до призначення главою НБУ в липні 2020 го.
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