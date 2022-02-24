Навальний: Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій

10:32 01 жовтень Київ, Україна

Олексій Навальний проявив невластиву йому відвертість в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel. Опозиціонер не сумнівається, що його отруїли, і за цим стоїть особисто Путін.



"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", - заявляє політик.



В інтерв'ю він підтвердив, що після лікування в Німеччині повернеться в Росію.



"Моя робота зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" - заявив Навальний.



За словами журналістів, Навальний жартує та багато сміється. Пересувається блогер у супроводі охорони.



Відносно нього також посилили заходи безпеки: воду, призначену для політика під час інтерв'ю, вибрали випадковим чином з холодильника в редакції видання. "Однак, коли він хоче налити собі води з пляшки, це насилу йому вдається, так сильно тремтять його руки", - пише видання.