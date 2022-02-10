Навальний розповів про своє самопочуття та відновлення після отруєння

13:02 19 вересень Київ, Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз проходить лікування в німецькій клініці Шаріте, розповів, як йде його відновлення після отруєння.



Спочатку після виходу з коми він не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти, написав політик у своєму Instagram.



«Щоранку до мене приходив лікар і говорив:" Олексій, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово". Це призводило мене в розпач, бо хоч я вже і розумів в цілому, що хоче лікар, але не розумів, де брати слова. В якому місці голови вони виникають? Де знайти слово і як зробити так, щоб воно щось означало? Все це було рішуче незрозуміло. Втім, як висловити своє відчай, я теж не знав і тому просто мовчав. І це я ще описую пізній етап, який сам пам'ятаю», - поділився подробицями Навальний.



«Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде по сходах, але зате він думає: "О, це ж сходи! Ними піднімаються. Мабуть, треба пошукати ліфт". А раніше б просто тупо стояв і дивився», - написав Навальний.



Також опозиціонер подякував лікарям берлінської клініки Шаріте за надану йому допомогу.



«Вони перетворили мене з "технічно живої людини" на того, хто має всі шанси знову стати Вищою Формою Істоти Сучасного Товариства - людиною, яка вміє швидко гортати інстаграм і без роздумів розуміє, де ставити лайки», - пожартував він.