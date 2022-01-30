Навальний хоче повернутися додому в Росію та продовжити свою справу

Опозиціонер Олексій Навальний заявив німецькому прокурору, що планує повернутися в Росію, як тільки буде відчувати себе добре. Про це в понеділок, 14 вересня, з посиланням на джерела в службі безпеки Німеччини повідомила газета The New York Times.
"Він не збирається вирушати на заслання до Німеччини. Він хоче повернутися додому в Росію та продовжити свою справу", - сказав співрозмовник видання.
За його словами, Навальний "повністю усвідомлює свій стан, те, що сталося, і де він знаходиться".
Також повідомляється, що в ході розмови з представником прокуратури ФРН Навальний відмовився брати участь у спільному розслідуванні Росії та Німеччини того, що сталося з ним.
Раніше представники клініки Charite заявили, що стан блогера покращився настільки, що його повністю від’єднали від штучної вентиляції легенів.
"Він не збирається вирушати на заслання до Німеччини. Він хоче повернутися додому в Росію та продовжити свою справу", - сказав співрозмовник видання.
За його словами, Навальний "повністю усвідомлює свій стан, те, що сталося, і де він знаходиться".
Також повідомляється, що в ході розмови з представником прокуратури ФРН Навальний відмовився брати участь у спільному розслідуванні Росії та Німеччини того, що сталося з ним.
Раніше представники клініки Charite заявили, що стан блогера покращився настільки, що його повністю від’єднали від штучної вентиляції легенів.
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