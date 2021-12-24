НАТО: союзники по Альянсу підтримують США і солідарні з санкціями щодо Росії

16:30 15 квітень Київ, Україна

НАТО відреагували повною підтримкою і солідарністю на санкції США проти Росії і закликали РФ негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Про це йдеться в заяві НАТО.

"Союзники по НАТО підтримують Сполучені Штати і солідарні з ними після того, як 15 квітня вони оголосили про дії у відповідь на дестабілізуючу діяльність Росії", - йдеться в повідомленні.

У НАТО відзначили, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії, а також триваюче порушення, невиконання та обхід численних міжнародних зобов'язань, включаючи Будапештський меморандум.

"Приклади включають спробу втручання у вибори союзників, включаючи президентські вибори в США, широкомасштабні кампанії дезінформації і зловмисну кібердіяльність", - додали в НАТО.

В Альянсі також засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання... Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", - йдеться в повідомленні НАТО.

В Альянсі додали, що НАТО залишається відкритим для періодичного, цілеспрямованого і змістовного діалогу, а також для конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії роблять це можливим.