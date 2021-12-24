НАТО: союзники по Альянсу підтримують США і солідарні з санкціями щодо Росії

У НАТО відреагували повною підтримкою і солідарністю на санкції США проти Росії і закликали РФ негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання.
Про це йдеться в заяві НАТО.
У НАТО відзначили, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії, а також триваюче порушення, невиконання та обхід численних міжнародних зобов'язань, включаючи Будапештський меморандум.
В Альянсі також засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
В Альянсі додали, що НАТО залишається відкритим для періодичного, цілеспрямованого і змістовного діалогу, а також для конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії роблять це можливим.
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