НАТО має намір переглянути комплексний пакет допомоги Україні

Генсек НАТО Йенс Столтенберг представив щорічну доповідь, в якій говориться про наміри Північноатлантичного альянсу переглянути комплексний пакет допомоги Україні в 2021 році.
Так, згідно з інформацією Столтенберга, Україна отримувала в 2020 році кошти за 16 різними програмами співробітництва з НАТО. Зокрема, пандемія коронавірусу не завадила провести курси з підготовки сотень українських фахівців з уряду, які працюють в напрямку євроатлантичної інтеграції. В Альянсі також підтримали Програму переходу з військової кар'єри на громадянську у співпраці з Мінветеранів.
Так, згідно з інформацією Столтенберга, Україна отримувала в 2020 році кошти за 16 різними програмами співробітництва з НАТО. Зокрема, пандемія коронавірусу не завадила провести курси з підготовки сотень українських фахівців з уряду, які працюють в напрямку євроатлантичної інтеграції. В Альянсі також підтримали Програму переходу з військової кар'єри на громадянську у співпраці з Мінветеранів.
Перегляд пакету допомоги в НАТО обіцяють завершити вже в поточному році.
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