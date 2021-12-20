Населення Криму не відчуває потреби в воді
06:33 10 липень Київ, Україна
На сьогоднішній день в окупованому Росією Криму немає проблем з водою для населення, на півострові досить води для того, щоб населення їй користувалося.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.
"Те, що там немає води для промисловості - це вже інше питання. Позиція досить проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна - там обов'язково буде українська вода ", - зазначив він.
Далі Данилов пояснив свою позицію про те, що постачати воду в Крим в України на сьогоднішній день немає ніякого морального права.
"До того часу поки Крим неукраїнський, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони там розвивали свої Збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечені на 100% ", - сказав Данилов.
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