Населення Криму не відчуває потреби в воді

06:33 10 липень Київ, Україна

На сьогоднішній день в окупованому Росією Криму немає проблем з водою для населення, на півострові досить води для того, щоб населення їй користувалося.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

"Те, що там немає води для промисловості - це вже інше питання. Позиція досить проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна - там обов'язково буде українська вода ", - зазначив він.

Далі Данилов пояснив свою позицію про те, що постачати воду в Крим в України на сьогоднішній день немає ніякого морального права.