Порушення режиму тиші призвели до загибелі українського солдата - подробиці

Пресслужба штабу проведення операції Об'єднаних сил опублікувала зведення за минулу добу. Російські окупанти 13 разів порушували режим тиші і здійснювали обстріл української території. Відповідно до зведення, є не тільки поранені, але і убитий солдат з українського боку.

Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм. Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів. У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру.

У районі Троїцького збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру. Неподалік Новомихайлівки ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Авдіївки окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. А біля Оріхова російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Кримське військові Об'єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомили в штабі.

Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє - бойове травмування.

"Воїнів доставили до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я - задовільний", - відзвітували військові.

Станом на 7:00 ранку, 10 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Недалеко від населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Водяного, що на Приазов'ї - з артилерійських систем калібру 122-мм. Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає.

Реакція української сторони