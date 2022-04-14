Порушення прав людини в Криму: ООН прийняла оновлену резолюцію

Україна вдячна країнам, які підтримали проєкт резолюції по ситуації з правами людини в анексованому Криму на засіданні комітету Генасамблеї ООН.
Третій комітет 75-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН схвалив проєкт оновленої резолюції по ситуації з правами людини в анексованому Криму. Як заявив МЗС України, зовнішньополітичне відомство країни "вітає це рішення комітету ГА ООН".
Українські дипломати відзначили, що схвалення проєкту вже п'ятої поспіль, оновленої і посиленої резолюції, є "важливим внеском в продовження міжнародного тиску на РФ" в зв'язку з анексією Криму.
Українські дипломати відзначили, що схвалення проєкту вже п'ятої поспіль, оновленої і посиленої резолюції, є "важливим внеском в продовження міжнародного тиску на РФ" в зв'язку з анексією Криму.
Своєю чергою, радниця глави МЗС Еміне Джапарова зазначила, що це "попереднє, сигнальне голосування", а сам глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Асамблея буде голосувати за зазначену резолюцію тільки в грудні.
Резолюція вимагає від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних механізмів, включаючи Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на територію тимчасово анексованого півострова.
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