Порушення прав людини в Криму: ООН прийняла оновлену резолюцію

08:55 19 листопада Київ, Україна

Україна вдячна країнам, які підтримали проєкт резолюції по ситуації з правами людини в анексованому Криму на засіданні комітету Генасамблеї ООН

Третій комітет 75-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН схвалив проєкт оновленої резолюції по ситуації з правами людини в анексованому Криму. Як заявив МЗС України, зовнішньополітичне відомство країни "вітає це рішення комітету ГА ООН".



Українські дипломати відзначили, що схвалення проєкту вже п'ятої поспіль, оновленої і посиленої резолюції, є "важливим внеском в продовження міжнародного тиску на РФ" в зв'язку з анексією Криму.

"Резолюція констатує продовження Росією протиправної діяльності відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи переселення російських громадян на півострів і примусову зміну громадянства з метою модифікації демографічного складу населення. Це, зокрема, негативно впливає на економічні та соціальні права кримчан і змушує їх залишати Крим, що є прихованою формою депортації осіб, захищених Женевськими конвенціями в умовах окупації", - повідомили в МЗС України.

Своєю чергою, радниця глави МЗС Еміне Джапарова зазначила, що це "попереднє, сигнальне голосування", а сам глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Асамблея буде голосувати за зазначену резолюцію тільки в грудні.

"Це надалі консолідує тиск на РФ, щоб держава-окупант дотримувалася міжнародних зобов'язань, зокрема, міжнародного гуманітарного права", - вважає чиновник.

Резолюція вимагає від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних механізмів, включаючи Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на територію тимчасово анексованого півострова.