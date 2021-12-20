Порушення прав людини при Олександрі Лукашенку контролюватиме міжнародна платформа

11:55 24 березень Київ, Україна

Для чіткого відстеження та документування порушень прав людини при чинному режимі Олександра Лукашенка, буде створена міжнародна платформа - International Accountability Platform for Belarus (IAPB). Її створення підтримали 19 країн світу.

Про це йдеться в комюніке, оприлюдненому Міністерством закордонних справ Естонії.



Інші країни, які виступили на підтримку платформи - Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Великобританія, Канада і США.



Платформа задумана як незалежний міжнародний правозахисний майданчик, який буде займатися документуванням свідчень серйозних порушень прав людини, що відбулися в Білорусі під час і після президентських виборів у 2020 році. У майбутньому ці матеріали можуть бути використані для притягнення винних до відповідальності.



Його створюють за рекомендацією правозахисників, які здійснювали моніторинг ситуації в Білорусі в рамках так званого "Московського механізму" ОБСЄ.



Ядром платформи стануть правозахисники з неурядових організацій - данської Dignity, британської Redress, білоруського правозахисного центру "Вясна" і Міжнародного комітету з розслідування тортур (Мінськ), яких підтримує група держав, що поділяють думку про необхідність такої роботи.



Естонія виділяє на діяльність платформи 30 000 євро.



Сайт платформи вже доступний, на ньому є інформація про цілі діяльності, організаційну структуру і супровідну заяву, яке засвідчує політичну підтримку 19 країн.

"Ми ще раз підтверджуємо засудження грубих і систематичних порушень прав людини в Білорусі та нехтування демократичними принципами і верховенством права. Ми продовжимо залучати владу Білорусі до відповідальності і закликати до припинення систематичного переслідування мирних демократичних рухів і негайного припинення насильства і застосування тортур", - йдеться в ньому.

"Ми також підтверджуємо свій заклик до створення спеціального розслідування, санкціонованого Радою з прав людини ООН під мандатом верховного комісара ООН з прав людини та за підтримки відповідних експертів, метою якого буде сприяння залученню до відповідальності порушників... Матеріали, зібрані платформою, будуть передані такому розслідуванню під егідою ООН, як тільки воно почнеться", - додають автори звернення.