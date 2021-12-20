Порушуючи режим "тиші", сепаратисти обстріляли позиції ВСУ

В черговий раз сепаратисти показали, що не мають наміру дотримуватися ніякі домовленості. Вже з ранку сьогодні ними був тричі порушений так званий режим "тиші". Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, противник продовжив обстріл позицій ВСУ.

Так, близько 10:30 сепаратисти здійснили три постріли з станкового протитанкового гранатомета по позиціях Об'єднаних сил неподалік Причепилівка. Ще на світанку з мінометів вони обстріляли захисників Дослідного.

Також противник вів вогонь з станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів по позиціях ООС біля Водяного.

Українські військові у відповідь на обстріли сепаратистів відповідали прицільним вогнем чергових вогневих засобів. Втрат серед захисників немає. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що раніше до Києва доставили 13 військових, поранених на Донбасі. Перед цим поранених бійців лікували в Харкові, де медики стабілізували їх стан і підготували до наступного етапу лікування.

Також повідомлялося, що сепаратисти розрізали тіло загиблого на Донбасі медика. З тіла видалили уражені органи і кістки, а також вражаючі елементи, тому тепер неможливо встановити, з якої зброї був поранений медик.