Народні депутати мають подвійне громадянство і приховують це - Дунда

У народних депутатів України є друге громадянство. Цю тему нещодавно підняли в Офісі Президента. Мета - з'ясувати, хто з народних обранців має другий паспорт, і опублікувати цю інформацію публічно. Як зауважив Олег Дунда («Слуга народу») - законодавство України не передбачає втрату мандата у зв'язку з подвійним громадянством.

Єдиний варіант втратити мандат - це втратити громадянство України. За словами Дунди, багато депутатів не хочуть розповідати про своє подвійне громадянство. Він сказав, що в Раді є нардепи з російськими, американськими, польськими, угорськими та австрійськими паспортами, всього понад 50 депутатів мають не тільки український паспорт.

Офіційно з'ясувати, чи є у людини подвійне громадянство, неможливо без укладення міждержавних угод. Єдиним винятком є те, якщо людину розшукує Інтерпол. Тому подвійне громадянство - поширена практика серед українських політиків.

Олег Дунда сказав, що радить таким як Кіра Рудик, якщо вона таки має громадянство Сполучених Штатів Америки, зізнатися публічно. Оскільки можна все дізнатися навіть незважаючи на міждержавні угоди.

"Так чи інакше про ваше подвійне громадянство буде відомо. Спецслужби про це будуть знати. Якщо ж депутати будуть приховувати, то для них є ризик шантажу", - пояснив Дунда.

За приблизними оцінками, як повідомив Дунда, в Україні від 3 до 4 мільйонів громадян з подвійним громадянством. З них найбільше саме з російськими паспортами. А саме приблизно 1,5 - 2 мільйони.

"За 20 - 30 років, на жаль, Україна так і не змогла вирішити проблему. Навіть у 2014 році, коли на нас напала держава-агресор і ми зазнали територіальні втрати. Потрібно розуміти, що люди, які є громадянами Росії, знаходяться під тиском", - сказав депутат.

Дунда розповів, що пакет законопроєктів подали в січні 2021 року. Він повинен врегулювати проблему з подвійним громадянством. Говориться про те, що українці можуть отримувати іноземні паспорти, але повинні стати на облік.

Громадян, які мають 2 паспорти, офіційно допускають до виборчого процесу. Однак виборці повинні знати, що хтось із кандидатів має громадянство іншої країни. Також буде доступ до виконавчої влади і більшості посад. Однак в тих структурах, де є державні таємниці, таке хочуть заборонити, оскільки є ризики непрозорих дій.

"Слуга" зазначив, що коли розробляли закони, то також спиралися на досвід Європейського суду з прав людини. Згідно з ним, країни на стадії розвитку можуть враховувати агресію і свої фінансові можливості і вводити тимчасові обмеження щодо виборчого права. Це заходи безпеки.

Зараз нардепи в процесі дискусій і визначають остаточні норми, які винесуть на голосування у Верховній Раді. Дунда впевнений, що закони приймуть, як мінімум, в першому читанні 2021 року.