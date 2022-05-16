Нардепи ВР тримають при собі понад 4 тисячі помічників за гроші бюджету

19:15 11 серпня Київ, Україна

Якщо вас турбує підвищена кількість народних обранців у Верховній Раді, то побережіть нерви: 421 нардеп, що працює в Раді, в свою чергу утримує штат 4188 помічників. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомив рух Чесно.

Зазначено, що більшість помічників працює на громадських засадах - 3130, менша частина - за трудовими договорами - 990, а 68 помічників - за строковим трудовим договором за сумісництвом.

В Чесно нагадали, що "корочка" дає право помічникам нардепів безперешкодно проходити в низку державних органів та установ, в'язниць і інших спецустанов, відвідувати засідання місцевих органів влади, безкоштовно користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами ради та органів місцевого самоврядування тощо. Тому охочих її отримати багато.

Відповідно до закону Про статус народного депутата України, кожен нардеп може мати до 31 помічника-консультанта - як за строковим трудовим договором на постійній основі, так і на громадських засадах.

Найбільше помічників у фракції Слуги народу. Однак якщо рахувати кількість помічників в середньому на одного нардепа, то найбільше їх - 14 і 13 - у фракцій Батьківщина і ОПЗЖ, а також у групи Довіра. Найменша кількість помічників на одного нардепа - вісім - у фракції Голос.

У персональному вимірі максимальну кількість помічників - 31 - має нардеп від ОПЗЖ Юрій Павленко.

У фракції Батьківщина найбільше помічників - 29 - має нардеп Вадим Івченко.

У провладній фракції Слуга народу найбільше помічників - 29 - мають нардепи Сергій Мандзій, Святослав Юраш та Юлія Овчинникова.

У фракції ЄС 24 помічників має мажоритарник з Львівської обл. Михайло Бондар, у фракції Голос - депутат Соломія Бобровська (22), в депутатській групі Довіра - нардепи Сергій Шахов (25), Максим Єфімов (24) і закарпатський мажоритарник Роберт Горват (24).

У групі За майбутнє лідирує за кількістю помічників мажоритарник з Хмельницької області, засновник мережі будівельних супермаркетів Епіцентр Олександр Герега (24).

Нагадаємо, помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою і має ступінь не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Що стосується оплати праці помічників, то кожен нардеп, по-перше, сам визначає кількість помічників-консультантів (які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, або на громадських засадах), по-друге, розподіляє місячний фонд зарплати.

Витрати на помічників прив'язані до прожиткового мінімуму на 1 січня кожного року і становлять 25 мінімумів. "Платити" депутат може максимум десятьом помічникам, адже закон зобов'язує виплачувати мінімум мінімалку. У 2020 році на помічників депутатів з бюджету щомісяця витрачалося більше 22 млн грн, або понад 260 млн гривень на рік.

Раніше повідомлялося, що помічника нардепа затримали на хабарі. Майже за $6 тисяч він обіцяв "вирішити" питання про виділення ділянки учасникам ООС.