Нардеп Александр Дубинский устроил скандал

14:49 16 травня Київ, Україна

Дубинського не пустили на ефір до Савіка Шустера, аргументуючи відмову карантином

На ефір передачі «Свобода слова», присвячений темі української енергетики, охорона студії не пустила народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубинського. Команда Шустера сказала, що через карантинних обмежень нардепу не вистачило місця в студії.



Дубинський напередодні ефіру повідомив в Facebook, що спочатку йому пропонували включитися по Skype, але він вирішив, що "таку важливу тему, як тарифи для людей, не може обговорювати з і. О. Міністра енергетики інакше, як лицем до лиця".



Дубинський поскаржився у власному Стрімі



Уже перебуваючи прямо під студією, Дубинський запустив стрім, в якому розповів, що його в студію не пустили.



"Я от не можу потрапити на ефір. Мене запросили, але хочуть щоб я включився тільки по скайпу, ну щоб була можливість мене відключати тоді, коли їм буде зручно і ми не могли поговорити нормально про вартість електроенергії, про" зелений тариф ", поговорити про те, як за участю Буславец (і. о. голови Міненерго, - ред.) на два гигаватта була знижена потужність атомних електростанцій, як при цьому три гигаватта альтернативної енергетики продовжують покупатися нами з вами, і таким чином ми платимо найвищий тариф в світі по зеленій енергетиці ... "









Колеги по «Слугу народу» бачать упередженість Шустера

Олександра Дубинського підтримали багато колег по фракції. Зокрема, народний депутат Євгена Кравчук заявила, що "те, що відбулося за участю Саші в" Свободі слова Савіка Шустера ", викликає подив і обурення".



"Був пару тижнів назад сам по скайпу в ефірі у Шустера. Хоча і непрості у нас відносини, думав, що він повертається до свободи слова. Втім, немає. Коли мова про гроші на вугіллі і металах - Донбасс порожняк не гонит", - зазначив її колега по фракції Олександр Ткаченко. Він додав, що більше на ефіри до Шустера не піде.



Ще один депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський зазначив, що "Шустеру вчора вдалося привернути пильну увагу фракції СН до відсутності в країні міністра енергетики".







Шустер назвав ситуацію "провокацією"

У заяві, опублікованій на сторінці "Шустер Live" в Facebook сказано, що Дубинський "був запрошений приєднатися до обговорення через Skype. Це запрошення Олександр Дубинський отримав за день до виходу програми. І його участь саме по відеозв'язку було підтверджено прес-службою. З обіду п'ятниці, в день виходу програми, відповідальні редактори програми "Свобода слова Савіка Шустера" намагалися зв'язатися з паном Дубинським, щоб завчасно протестувати з ним Skype-зв'язок. Однак він не відповідав, що підтверджуємо скріншотом листування ".



"Охорона не пропустила Дубинського до знімального майданчика, оскільки вільних місць в студії не було. Колектив програми" Свобода слова Савіка Шустера "дотримується правил карантину та забезпечує відстань між гостями в півтора метра. Тому максимальна кількість можливих учасників програми в студії - вісім чоловік. Саме тому пану Дубинському і було запропоновано взяти участь в дискусії по Skype ", - сказано в заяві.





Що відповів Дубинський

Олександр Дубинський у себе в Facebook написав наступне:



"Вони пояснюють неможливість моєї присутності в студії карантинними заходами. Пояснюють, що наявність ще одного учасника неможливо через передбачених відстаней між стільцями 1,5 метра. Але вони забули один важливий момент: повністю порожні трибуни для глядачів в студії. Там дуже багато місця і простору, і якщо мене прям так сильно боялися, то я цілком міг би знаходиться там і звідти вести участь в дискусії.



Крім іншого, Шустер сам сказав, що в студію не прийшов Герус - і стояв його порожній стілець ".