НАЗК приступило до перевірки декларації Володимира Зеленського

Декларацію президента України Володимира Зеленського перевірять у відповідних інстанціях, відповідно до правил, встановлених чинним законодавством.
Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК)вже приступило до перевірки декларацій глави держави Володимира Зеленського. Всього відомство перевірить 13 осіб, в тому числі діючих і колишніх чиновників Кабміну:
- міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка;
- екс-міністра Кабміну Дмитра Дубілета;
- колишнього міністра охорони здоров'я Іллі Ємця;
- екс-міністра оборони Андрія Загороднюка;
- колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна;
- екс-міністра культури Євгена Нищука:
- екс-президента України Петра Порошенка.
Крім того, агентство перевірить декларації голови облдержадміністрації Олексія Кучера і першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Шефера.
Декларації для перевірки визначені новим порядком проведення контролю.
Нагадаємо, в кінці травня НАЗК інформувало, що декларації чиновників, які будуть представлені до Реєстру останніми, будуть перевірятися в першу чергу.
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