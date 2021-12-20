НАЗК приступило до перевірки декларації Володимира Зеленського

13:20 20 липень Київ, Україна

Декларацію президента України Володимира Зеленського перевірять у відповідних інстанціях, відповідно до правил, встановлених чинним законодавством.

Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК)вже приступило до перевірки декларацій глави держави Володимира Зеленського. Всього відомство перевірить 13 осіб, в тому числі діючих і колишніх чиновників Кабміну:

міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка;

екс-міністра Кабміну Дмитра Дубілета;

колишнього міністра охорони здоров'я Іллі Ємця;

охорони здоров'я Іллі Ємця; екс-міністра оборони Андрія Загороднюка;

колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна;

закордонних справ Павла Клімкіна; екс-міністра культури Євгена Нищука:

екс-президента України Петра Порошенка.

Крім того, агентство перевірить декларації голови облдержадміністрації Олексія Кучера і першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Шефера.

Декларації для перевірки визначені новим порядком проведення контролю.

"Головною підставою для перевірки є висока посада суб'єкта декларування. Причому перевіряються всі особи, які займали такі посади в 2019 році, навіть якщо сьогодні вони не є топ-чиновниками ", - відзначають в НАЗК.

Нагадаємо, в кінці травня НАЗК інформувало, що декларації чиновників, які будуть представлені до Реєстру останніми, будуть перевірятися в першу чергу.