Націоналісти, які напали на кореспондента, вибачилися

12:04 15 серпня Київ, Україна

Напад на журналіста під час протестів на Банковій став обурливим фактом. Але вчора на сторінці Нацкорпусу в Telegram з'явилося повідомлення про те, що учасники акції протесту, які побили фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного біля ОПУ, вибачилися і більш того, "понесли покарання".

"На цей момент нападники вже понесли покарання і вибачилися перед Олександром. Наш рух засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ. Вибачаємося за цей інцидент перед Олександром, адже це сталося на нашому заході, а отже, ми за нього і відповідаємо", - йдеться в повідомленні політсили.

У той самий час організація не назвала імен нападників і не уточнила, чи є вони членами Нацкорпусу.

У пості опубліковано спільне фото Кужельного і лідера Нацкорпусу Андрія Білецького.

Як розповіли люди, які напали на фотокора, до них нібито підійшли двоє невідомих молодих людей, які сказали, що кореспондент "Букв" фотографує учасників акції "Зупинимо капітуляцію", а потім "зливає інформацію" людям, які загрожують націоналістам.

"Була інформація, що він зливає активістів-націоналістів. Робить фото і потім зливає інформацію", - пояснив свій вчинок нападник.

Кужельний нагадав, що спочатку показав журналістське посвідчення, а вже після цього його почали бити.

"Після того, як я показав посвідчення, мене почали бити. Ви розумієте, що це був напад?", - запитав він. "Хочу вибачитися за цю ситуацію і свої дії. Нам просто сказали неправдиву інформацію про те, що ти робив погані справи щодо наших людей. Тому я щиро перепрошую за це. Якщо зможеш пробачити, то пробачиш. Якщо не зможеш пробачити - то твоє право", - заявив один з нападників.

Нагадаємо, в Києві на акції біля Офісу Президента на Банковій в суботу, 14 серпня, побили журналіста.