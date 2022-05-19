Націоналісти, які напали на кореспондента, вибачилися

Напад на журналіста під час протестів на Банковій став обурливим фактом. Але вчора на сторінці Нацкорпусу в Telegram з'явилося повідомлення про те, що учасники акції протесту, які побили фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного біля ОПУ, вибачилися і більш того, "понесли покарання".
У той самий час організація не назвала імен нападників і не уточнила, чи є вони членами Нацкорпусу.
У пості опубліковано спільне фото Кужельного і лідера Нацкорпусу Андрія Білецького.
Як розповіли люди, які напали на фотокора, до них нібито підійшли двоє невідомих молодих людей, які сказали, що кореспондент "Букв" фотографує учасників акції "Зупинимо капітуляцію", а потім "зливає інформацію" людям, які загрожують націоналістам.
Кужельний нагадав, що спочатку показав журналістське посвідчення, а вже після цього його почали бити.
Нагадаємо, в Києві на акції біля Офісу Президента на Банковій в суботу, 14 серпня, побили журналіста.
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