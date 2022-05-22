Податкова служба України підготувала компромісний законопроєкт для ФОПів

17:26 19 грудня Киев, Украина

Стає очевидним, що боротьба ФОПів проти рішень уряду наблизилася до мирного завершення. Як стало відомо, глава Державної податкової служби Олексій Любченко повідомив про завершення розробки службою такого компромісного законопроєкту, який відповідає вимогам українських підприємців-протестувальників. Тепер слово за ФОПами і парламентом.

"Зовсім недавно, на минулих вихідних, був напрацьований законопроєкт, який повністю влаштовує керівників акцій, які були ними на той момент - Доротича, Орлова... І ми знайшли повний компроміс, навіть як податкова служба", - зазначив глава ДПС.

При цьому Любченко підкреслив, що в документ законодавчі зміни вносилися відповідно до вимог представників бізнесу, які протестували.

"Ми знайшли компроміс, відпрацювали законопроєкт, зараз м'яч на стороні ФОП і парламенту. Я не хочу, щоб податкова служба втягувалася в політичні процеси і формувала політику", - заявив він.

Як повідомлялося, глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з представниками мікробізнесу по створенню координаційної ради, покликаної розробити законодавчі зміни для комплексного вирішення проблем ФОПів.

Нагадаємо, напередодні в акції протесту SaveФоп на Майдані Незалежності взяли участь близько 300 осіб. Протестувальники розгорнули польову кухню.