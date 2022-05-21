Накопичувальні пенсії можуть затвердити вже у 2022 році

Про це повідомляє пресслужба міністерства у вівторок, 15 грудня.



Для цього, за словами Марини Лазебної, Верховна Рада повинна прийняти відповідний законопроєкт у другому читанні.

"В 2021 року ми також введемо другий рівень. Можливо, введення буде з 1 січня 2022 року, але за умови, що законопроєкт №2683 ухвалять у першому кварталі 2021 року і всі, від кого залежить впровадження, засукають рукава і дуже добре попрацюють", - сказала Лазебна.