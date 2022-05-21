Накопичувальні пенсії можуть затвердити вже у 2022 році

Якщо ВР не затвердить систему накопичувальних пенсій до кінця 2021 року, утримувати наявних пенсіонерів у 2022 році доведеться завдяки підвищенню податків.
Про це повідомляє пресслужба міністерства у вівторок, 15 грудня.
Для цього, за словами Марини Лазебної, Верховна Рада повинна прийняти відповідний законопроєкт у другому читанні.
Для цього, за словами Марини Лазебної, Верховна Рада повинна прийняти відповідний законопроєкт у другому читанні.
В іншому випадку, доведеться підвищувати рівень єдиного соціального внеску.
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