Нагірний Карабах: бойові втрати

За день у боях навколо Нагірного Карабаху з азербайджанської сторони загинуло близько 200 осіб, з вірменської - 16. Про це в неділю, 27 вересня, заявив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.
Відзначається, що Баку також втратив близько 30 одиниць бронетехніки та близько 20 безпілотників. При цьому в Азербайджані цю інформацію поки не коментували.
За словами Ованнісяна, поранення отримали близько 100 вірменських військовослужбовців, 10 з яких відправили на лікування в Єреван. Повідомлялося про загибель 16 військових з вірменської сторони.
Відзначається, що Баку також втратив близько 30 одиниць бронетехніки та близько 20 безпілотників. При цьому в Азербайджані цю інформацію поки не коментували.
За словами Ованнісяна, поранення отримали близько 100 вірменських військовослужбовців, 10 з яких відправили на лікування в Єреван. Повідомлялося про загибель 16 військових з вірменської сторони.
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