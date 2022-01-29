Нафтогаз чекає від РФ близько двох мільярдів доларів за транспортування газу

05:37 16 вересень Київ, Україна

Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв повідомив, що Росії за використання української газотранспортної системи у 2020 році доведеться заплатити близько двох мільярдів доларів.



Коболєв заявив, що російський Газпром платить за принципом "качай або плати" - за заброньовані потужності, а не за обсяги прокачаного газу, що є хорошим прибутком для української ГТС.



За словами глави Нафтогазу, відмова Німеччини від участі в проєкті будівництва газопроводу Північний потік-2 залежить від санкцій США проти цього трубопроводу.



Раніше в Нафтогазі відзначили, що Україна має перспективи, щоб перейти від стагнації до зростання видобутку газу. Але нові напрямки та проєкти несуть в собі значні ризики, потребують значних інвестицій і нових технологій.