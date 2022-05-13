"Нафтогаз" пропонує щомісяця платити за газ рівними частинами

11:44 10 серпня Київ, Україна

Для того, щоб легше пережити опалювальний сезон, Нафтогаз з 9 серпня пропонує побутовим споживачам газу підключитися до нового тарифного плану "Комфортний сезон".

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Ціна на газ в тарифному плані "Комфортний сезон" становить 7,96 грн за кубометр з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.



Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який жителі конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (в період з жовтня до кінця квітня).



Протягом семи місяців клієнт платить рівними частинами, а саме - 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.



Необхідний на опалювальний сезон обсяг газу розраховується з урахуванням історичних даних про використання газу конкретним клієнтом і, відповідно, його типу споживання, серед яких "Приготування їжі" (50-200 кубометрів газу на місяць), "Приготування їжі і підігрів води" (150-500 кубометрів газу на місяць), а також "Опалення" (800-20 тис. кубометрів газу на місяць).



Щомісячну оплату за газ потрібно провести не пізніше 15 числа. За умови своєчасної оплати онлайн кожен клієнт отримує знижку 1%, що нараховується на особистий рахунок і автоматично враховується при платежі в наступному місяці. Зі знижкою в 1% клієнт платить за ціною 7,88 грн за кубометр з ПДВ.



Тарифний план "Комфортний сезон" діє протягом опалювального сезону - сім повних місяців: з 1 жовтня по 30 квітня.