Нафтогаз підняв тарифи на газ для виробників тепла

Ціна газу встановлена на рівні 8325 гривень (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за 1000 куб. м, що на 6,4% більше, ніж у квітні (7827 гривень).

Про це в четвер, 29 квітня, повідомляє пресслужба НАК Нафтогаз України.У компанії нагадали, що з травня припиняється дія Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу, затвердженого постановою Кабміну.За словами в.о. генерального директора ГК Нафтогаз Трейдинг Ірини Журавльової, незабаром теплокомуненерго зможуть вільно вибирати постачальника газу.