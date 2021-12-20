Нацполіція Одеси затримала нападників на Ганула

12:50 29 липень Київ, Україна

Національна поліція Одеси затримала нападників на автомобіль лідера організації «Вуличний фронт» Дем'яна Ганула. Напад було здійснено із застосуванням вогнепальної зброї в Одеській області.

Про закінчення операції «Перехоплення» в зв'язку з подією біля с. Визирка Одеської області повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

«Автомобілі, на яких пересувалися учасники стрільби біля с. Визирка, виявлено та вилучено. Спеціальна поліцейська операція «Перехоплення» завершена. Зараз проводиться огляд транспортних засобів, на яких чоловіки пересувалися. В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії. Наразі всі учасники події встановлені. Всі вони - жителі міста Южне в віці від 25-ти до 31 року », - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що в рамках розпочатого за фактом хуліганства кримінального провадження вирішується питання про затримання підозрюваних.

Як повідомляла Одеса News, керівник одеської ГО «Вуличний фронт» Дем'ян Ганул заявив, що 28 липня опівдні невідомі зловмисники з вогнепальної зброї обстріляли автомобіль ВАЗ, на якому він добирався з Південного до Одеси. За його словами, спочатку автомобіль Toyota RAV4 на київських номерах і нерозмитнений Mercedes намагалися зіштовхнути його автомобіль з траси під час руху, а потім почали обстрілювати з двох сторін. Поліція оголосила операцію «Перехват».