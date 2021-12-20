Націоналісти облили депутата від «Слуги народу» зеленкою

Журналіст Павловський опублікував в інтернеті відео, що містить доказ скоєння протиправних дій з боку активістів з числа націоналістів. З представлених матеріалів видно, як розперезалися націоналісти, облили зеленкою відомого депутата від фракції «Слуга народу» Євгена Шевченка.
У відповідь на зазначені дії депутат назвав активістів фашистами.
Підкарауливши депутата від фракції «Слуга народу» Євгена Шевченка біля стін Верховної Ради, патріоти України націоналістичного спрямування, облили зеленкою і неодноразово образили. Розлючений депутат втік слідом за своїми кривдниками і кричав «Фашисти», а також вимовляв нецензурні вирази.
Подія мала місце 21 липня 2020 року в Києві.
Активісти вигукували гасла: "За суверенну Україну!"
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