Націоналісти облили депутата від «Слуги народу» зеленкою

Журналіст Павловський опублікував в інтернеті відео, що містить доказ скоєння протиправних дій з боку активістів з числа націоналістів. З представлених матеріалів видно, як розперезалися націоналісти, облили зеленкою відомого депутата від фракції «Слуга народу» Євгена Шевченка.

У відповідь на зазначені дії депутат назвав активістів фашистами.

Підкарауливши депутата від фракції «Слуга народу» Євгена Шевченка біля стін Верховної Ради, патріоти України націоналістичного спрямування, облили зеленкою і неодноразово образили. Розлючений депутат втік слідом за своїми кривдниками і кричав «Фашисти», а також вимовляв нецензурні вирази.

Подія мала місце 21 липня 2020 року в Києві.

Активісти вигукували гасла: "За суверенну Україну!"