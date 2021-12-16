Почалися роботи з підйому затонулого біля пляжів Одеси танкера Delfi

Сьогодні вранці в Одесі приступили до довгоочікуваного підйому затонулого восени 2019 року танкера Delfi. За повідомленням місцевого 7 каналу, танкер хочуть поставити в належний стан і відбуксирувати подалі від пляжу. Щоб підняти танкер, його будуть намагатися вирівняти за допомогою канатів і буксирів. Всіх відпочиваючих попросили покинути пляж. Поліція і військовослужбовці Національної гвардії оточили місце проведення операції.

Подробиці того, що відбувається коментує в Facebook Глава Одеської ОДА Максим Куций.

"Сьогодні, 18 липня, почалося перекидання танкера Delfi, що дозволить водолазам обстежити необхідні відсіки перед остаточним підйомом танкера", - зазначив Куций.

За його словами, зараз йде активна фаза робіт з підняття борту Delfi.

"Представники судновласника нас запевнили, що після перевертання танкера їм знадобиться 2 тижні, щоб транспортувати його на місце майбутньої дислокації", - повідомив Куций.

Він також додав, що зараз мобілізовані всі учасники: АМПУ, керівництво Одеського порту, до процесу також приєдналися представники бізнесу, які надали буксир для перевертання судна.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув в ніч 22 листопада 2019 року. Штормові хвилі зірвали з якоря судно, яке перебувало в акваторії порту Південний. Поруч з узбережжям Одеси корабель ліг на мілину. З корпусу танкера, який був пошкоджений при зіткненні з хвилеломом, кілька разів фіксували витік нафтопродуктів.

В результаті аварії танкера було забруднено узбережжі. Пізніше з'ясувалося, що у корабля були проблеми з судновими документами, а сам він міг використовуватися для контрабанди нафти.