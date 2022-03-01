Почалося осіннє "вербування" кримчан в російську армію

06:38 07 жовтень Київ, Україна

У Збройні сили Росії планується направити 110 юнаків з Феодосії, повідомив підконтрольний Росії глава адміністрації міста Сергій Бовтуненко.



«Особливу увагу цього разу, як і у весняну призовну кампанію, буде приділено профілактичним заходам, щоб не допустити поширення нової коронавірусної інфекції - дезінфекція приміщень, використання засобів індивідуального захисту, проведення термометрії. Призовники пройдуть і тестування на COVID-19», - написав глава адміністрації в Фейсбуці.

За даними МЗС України, з 2014 року в російську армію в анексованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб. Міністерство нагадало, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, зокрема Конвенції про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту заборонено примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.



У липні в Криму винесли 9 вироків за ухилення від служби в російській армії.



Раніше Прокуратура АРК оголосила про підозру військовому комісару Євпаторії і Сак через «примус кримчан служити у Збройних силах Росії». Прокурор АРК Ігор Поночовний повідомив, що жителі Криму, яких призвали до російської армії, не можуть піддаватися кримінальному переслідуванню на материковій частині України.



Також в Прокуратурі АРК просять кримчан звертатися за телефону або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.



4 квітня в Міністерстві оборони Росії повідомили, що мають намір призвати на військову службу 3 300 кримчан. Вказується також, що велика частина призовників вирушить проходити службу за межі Криму, до військових частин Південного та інших військових округів сусідньої Росії.