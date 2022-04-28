Розпочалася активна фаза підготовки до військових навчань Об'єднані зусилля-2021

Збройні сили України розпочали активну підготовку до навчань Об'єднані зусилля-2021, які заплановані на кінець вересня. За попередньою інформацією, в них візьмуть участь військовослужбовці з близько 15 країн-членів НАТО і партнерів.
Про це повідомляє пресслужба командування об'єднаних сил.
Відзначається, що навчання відбудуться в три етапи і триватимуть практично на всіх полігонах Збройних сил України та в акваторії Чорного і Азовського морів.
Як заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, по закінченню навчань повинна бути досягнута злагодженість дій командування з органами військового управління ЗСУ під час ведення операцій.
Відзначається, що навчання відбудуться в три етапи і триватимуть практично на всіх полігонах Збройних сил України та в акваторії Чорного і Азовського морів.
Як заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, по закінченню навчань повинна бути досягнута злагодженість дій командування з органами військового управління ЗСУ під час ведення операцій.
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