Розпочав роботу Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації стане ефективною зброєю для захисту незалежності і безпеки України.
Про це заявив Андрій Єрмак на зустрічі з послами «Великої сімки», Фінляндії, Ізраїлю, а також главами представництв ЄС і НАТО під час презентації Центру протидії дезінформації.
У заході також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко і заступник глави Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.
Про це повідомляє сайт президента 6 квітня.
Андрій Єрмак подякував дипломатам і їхнім країнам за підтримку України і солідарність, яку лідери держав висловлюють в розмовах з президентом Володимиром Зеленським.
Андрій Єрмак подякував дипломатам і їхнім країнам за підтримку України і солідарність, яку лідери держав висловлюють в розмовах з президентом Володимиром Зеленським.
Він розповів, що ідея створення Центру протидії дезінформації назрівала ще з 2014 року.
Андрій Єрмак представив дипломатам керівника Центру - Поліну Лисенко. За його словами, Центр уже почав свою роботу, вибудовує комунікацію між усіма державними установами і планує почати координацію з іноземними партнерами.
Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що робота з протидії дезінформації велася і раніше, але президент дав їй поштовх, ініціювавши створення окремої інституції у вигляді Центру протидії дезінформації.
Поліна Лисенко в свою чергу розповіла про завдання підконтрольного їй органу, його структуру та наочно продемонструвала, як буде працювати система моніторингу дезінформації.
За її словами, основна увага буде приділена протидії поширенню неправдивої інформації в Інтернеті і фейків в медіа.
Вона висловила надію на ефективну співпрацю з міжнародними партнерами України для залучення їхнього досвіду.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі