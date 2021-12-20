Розпочав роботу Центр протидії дезінформації

17:20 06 квітень Київ, Україна

Центр протидії дезінформації стане ефективною зброєю для захисту незалежності і безпеки України.

Про це заявив Андрій Єрмак на зустрічі з послами «Великої сімки», Фінляндії, Ізраїлю, а також главами представництв ЄС і НАТО під час презентації Центру протидії дезінформації.



У заході також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко і заступник глави Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

Про це повідомляє сайт президента 6 квітня.



Андрій Єрмак подякував дипломатам і їхнім країнам за підтримку України і солідарність, яку лідери держав висловлюють в розмовах з президентом Володимиром Зеленським.

Він розповів, що ідея створення Центру протидії дезінформації назрівала ще з 2014 року.

«На жаль, Україна була полігоном і центром дезінформації, особливо з боку РФ. І це стосується сьогодні не тільки подій на Донбасі і в окупованому Криму, але і практично всіх сфер життя», - зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак представив дипломатам керівника Центру - Поліну Лисенко. За його словами, Центр уже почав свою роботу, вибудовує комунікацію між усіма державними установами і планує почати координацію з іноземними партнерами.

«Сподіваюся, що Центр стане не тільки українським центром протидії дезінформації, але і міжнародним... Хочемо, щоб наша протидія і профілактика захищала не тільки нас, а й наших партнерів. Думаю, що у кожної країни є свій сумний досвід дезінформації, яка поширюється РФ», - зазначив керівник Офісу глави держави.

Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що робота з протидії дезінформації велася і раніше, але президент дав їй поштовх, ініціювавши створення окремої інституції у вигляді Центру протидії дезінформації.



Поліна Лисенко в свою чергу розповіла про завдання підконтрольного їй органу, його структуру та наочно продемонструвала, як буде працювати система моніторингу дезінформації.

«Мета створення Центру - акцентувати увагу на важливості захисту інформаційної сфери національної безпеки України, протидіяти пропаганді, деструктивній дезінформації і кампаніям, а також перешкодити маніпуляціям громадською думкою», - зазначила керівник Центру.

За її словами, основна увага буде приділена протидії поширенню неправдивої інформації в Інтернеті і фейків в медіа.

«Ми маємо велику кількість інформаційних атак, і в цих умовах Україна повинна бути готова захищати свій суверенітет в даній сфері. Правда буде головною зброєю роботи Центру», - зазначила Поліна Лисенко.

Вона висловила надію на ефективну співпрацю з міжнародними партнерами України для залучення їхнього досвіду.