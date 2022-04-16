Спостерігачів ОБСЄ на Донбасі не допустили до розслідування загибелі людей

Роботі спостерігачів ОБСЄ на Донбасі часто перешкоджають члени сепаратистських формувань. Стає очевидним, що їм є що приховувати. Про один з таких випадків повідомляється в представленому вчора, 21 листопада, звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.
У Донецькій області в місті Горлівка, яку зараз контролюють сепаратисти "ДНР", в результаті випадкового спрацьовування вибухового пристрою в районі шахти 6/7 загинули троє чоловіків. Інцидент стався ще 30 жовтня, повідомляється в звіті.
Відзначається, що загиблі були родичами - батько, син і племінник у віці 60, 35 і 39 років.
Згідно зі свідоцтвами про смерть, які вона показала команді місії, чоловіки загинули в Горлівці 30 жовтня від численних осколкових поранень, отриманих внаслідок вибуху предмета.
У той же день дружина третього загиблого також підтвердила спостерігачам загибель чоловіка і показала свідоцтво про смерть.
Своєю чергою пресцентр штабу операції Об'єднаних сил повідомив про один обстріл з боку сепаратистів за минулу добу.
Зокрема, постріли з автоматичного станкового гранатомета були зафіксовані поблизу населеного пункту Водяне в Донецькій області.
Раніше стало відомо, що з початку перемир'я на Донбасі спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували майже 2500 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Серед зафіксованих - 988 вибухів, а також 1 369 черг і пострілів.
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