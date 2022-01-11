На Закарпатті поширюють антиугорські листівки

10:38 03 травень Київ, Україна

У закарпатському місті Берегове виявлені антиугорські листівки. Зловмисникам за розклеювання провокаційних листівок загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.



Поліція розслідує факт порушення рівноправності громадян в Закарпатті, після того, як в місті Берегове невідомі розклеїли листівки провокаційного характеру.

ЗМІ звертають увагу на помилки в листівках, що, на їхню думку, може свідчити про іноземний слід у даній провокації.

"2 травня поліціянти Берегового зафіксували факт розповсюдження листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокаційні написи виявили на кількох будинках місцевих жителів", - повідомляє поліція Закарпатської області.



Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України - "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної приналежності, з'єднані з погрозами". Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.



Поліціянти вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.



На листівках, зроблених на жовто-блакитному тлі, написаний антиугорський текст з погрозами.



Разом з тим, місцеві ЗМІ оприлюднили фото розклеєних листівок і звернули увагу на наявність в них помилок, що, на думку ЗМІ, може свідчити про можливий іноземний слід у даній провокації. ЗМІ нагадують про підпал офісу Товариства угорської культури в Ужгороді, який здійснили громадяни Польщі. В ході судових засідань вони назвали замовником Мануеля Оксенрайтера, який працює в офісі депутата популістської, праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Маркуса Фронмайєра і є редактором ультраправого видання "Zuerst!".