На виборах в Чернівцях члени виборчкому підписали порожні протоколи

12:52 29 листопада Київ, Україна

Грубе порушення закону сталося під час другого туру місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради. Як повідомила сьогодні, 29 листопада, пресслужба Нацполіції, на одній з виборчих дільниць члени комісії станом на 9:00 ранку вписали прізвища та підписи членів комісії до протоколу підрахунку голосів.

"На спецлінію 102 звернувся спостерігач громадянської мережі Опора і повідомив, що на одній з виборчих дільниць члени дільничної виборчої комісії розписалися в порожніх бланках протоколів про підрахунок голосів виборців. Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції опитала заявника, членів ДВК та задокументувала правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Зараз слідчі вирішують питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про фальсифікації, підробки, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої урни, списку виборців або учасників референдуму (ч.4 ст.158-3 КК України).

Як відомо, 29 листопада проходить другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради. У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук (Єдина альтернатива) і Віталій Михайлишин (Команда Михайлишина).

У першому турі 25 жовтня Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлишин - 11 998 (21,33%). Активність виборців склала майже 35%.

Нагадаємо, другий тур виборів в Чернівцях був під загрозою зриву. Кілька політичних партій повідомили про припинення повноважень своїх членів дільничних виборчих комісій, що ставить під загрозу легітимність комісій.