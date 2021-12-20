На сході України почався режим повного припинення вогню

Командувач об'єднаними силами ВС України Сергій Наєв віддав наказ про повну і всеосяжну припинення вогню на Донбасі з півночі 27 липня 2020 року. У прес-службі Командування Об'єднаних сил України підтвердили закінчення заходів, спрямованих на його виконання.
Зокрема, повідомляється наступне:
Крім того, командування Об'єднаних сил підтверджує, що виданий наказ про припинення вогню відповідає заходам, які були визначені тристоронньої контактною групою і вступили в силу з 00.00 години 27 липня 2020.
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