На сході України почався режим повного припинення вогню

13:08 27 липень Київ, Україна

Командувач об'єднаними силами ВС України Сергій Наєв віддав наказ про повну і всеосяжну припинення вогню на Донбасі з півночі 27 липня 2020 року. У прес-службі Командування Об'єднаних сил України підтвердили закінчення заходів, спрямованих на його виконання.

Зокрема, повідомляється наступне:

"Згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020. Командування Об'єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 видано наказ командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню".

Крім того, командування Об'єднаних сил підтверджує, що виданий наказ про припинення вогню відповідає заходам, які були визначені тристоронньої контактною групою і вступили в силу з 00.00 години 27 липня 2020.