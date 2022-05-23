На ранок в Україні залишаються знеструмленими через негоду 138 населених пунктів

17 серпня в семи областях України вирували грози, які супроводжував град і шквальні пориви вітру. Так, у Львові, в результаті грози і ураганного вітру були повалені десятки дерев і підтоплені вулиці. У багатьох населених пунктах вимкнулося електропостачання.
Станом на ранок 18 серпня, знеструмленими в результаті ускладнення погодних умов залишаються 138 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Відключення електроенергії відбулися в семи областях:
- Житомирська - 70 населених пунктів,
- Київська - 30,
- Хмельницька - 24,
- Чернігівська - 9,
- Дніпропетровська - 2,
- Чернівецька - 2,
- Кіровоградська - 1.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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