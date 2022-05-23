На ранок в Україні залишаються знеструмленими через негоду 138 населених пунктів

10:12 18 серпня Киев, Украина

17 серпня в семи областях України вирували грози, які супроводжував град і шквальні пориви вітру. Так, у Львові, в результаті грози і ураганного вітру були повалені десятки дерев і підтоплені вулиці. У багатьох населених пунктах вимкнулося електропостачання.

Во Львове ветер повалил 27 деревьев.

Станом на ранок 18 серпня, знеструмленими в результаті ускладнення погодних умов залишаються 138 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Відключення електроенергії відбулися в семи областях:

  • Житомирська - 70 населених пунктів,
  • Київська - 30,
  • Хмельницька - 24,
  • Чернігівська - 9,
  • Дніпропетровська - 2,
  • Чернівецька - 2,
  • Кіровоградська - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.