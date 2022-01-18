На вдосконалення вищої освіти в Україні Світовий банк виділить $200 млн

11:14 06 травень Київ, Україна

На удосконалення якості вищої освіти в Україні Світовий банк (СБ) в поточному році виділить 200 млн доларів.
"Проєкт - Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів - сприятиме поліпшенню якості в сфері вищої освіти, підвищенню рівня її відповідності потребам ринку праці, стійкості освітньої системи і безперервності навчального процесу в ситуації пандемії COVID-19", - йдеться в пресрелізі СБ.
Так, перш за все фінанси будуть виділені на модернізацію вишів і науково-дослідних лабораторій; цифрову інфраструктуру для організації навчання у вищих навчальних закладах для забезпечення безперервності навчального процесу за допомогою методів дистанційного навчання; підтримання стійкості системи та управління змінами в довгостроковій перспективі.

Також планується модернізація Автоматизованої системи управління вищою освітою, введення Національного опитування студентів і Єдиної інформаційної системи з фінансування дослідницької діяльності вишів на конкурентній основі.

Проєкт буде впроваджуватися протягом п'яти років.

Також СБ наполягає на скороченні навчальних закладів України на 25%.