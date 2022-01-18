На вдосконалення вищої освіти в Україні Світовий банк виділить $200 млн

На удосконалення якості вищої освіти в Україні Світовий банк (СБ) в поточному році виділить 200 млн доларів.
Так, перш за все фінанси будуть виділені на модернізацію вишів і науково-дослідних лабораторій; цифрову інфраструктуру для організації навчання у вищих навчальних закладах для забезпечення безперервності навчального процесу за допомогою методів дистанційного навчання; підтримання стійкості системи та управління змінами в довгостроковій перспективі.
Також планується модернізація Автоматизованої системи управління вищою освітою, введення Національного опитування студентів і Єдиної інформаційної системи з фінансування дослідницької діяльності вишів на конкурентній основі.
Проєкт буде впроваджуватися протягом п'яти років.
Також СБ наполягає на скороченні навчальних закладів України на 25%.
Також планується модернізація Автоматизованої системи управління вищою освітою, введення Національного опитування студентів і Єдиної інформаційної системи з фінансування дослідницької діяльності вишів на конкурентній основі.
Проєкт буде впроваджуватися протягом п'яти років.
Також СБ наполягає на скороченні навчальних закладів України на 25%.
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